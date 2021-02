Zwischen dem Stadion und der Bahnlinie Landau-Pirmasens werden künftig drei Fahrradzonen ausgewiesen. Dem Vorschlag der Verwaltung hat der Mobilitätsausschuss am Mittwochabend einmütig zugestimmt. Die Zonen erstrecken sich über Jahnstraße, Kanalweg, An der Hammerschmiede, Spitalmühlweg und Prießnitzweg und sind für den Kfz-Verkehr frei. Dieser muss sich jedoch dem Radverkehr unterordnen.

„Die Verkehrsbelastung ist in diesen Straßen sehr gering. Da das Gebiet überwiegend zur Freizeit- und Sportnutzung genutzt wird, ist es prädestiniert für eine Fahrradstraße“, sagte der Leiter der städtischen Straßenabteilung, Ralf Bernhard. Um die Einbahnstraße im Prießnitzweg für den gegenläufigen Radverkehr zu öffnen, ist ein Halteverbot zwischen Parkplatz und Einmündung in die Jahnstraße erforderlich. Bernhard ist zuversichtlich, dass die vielen Parkmöglichkeiten in der Jahnstraße diesen Wegfall kompensieren können. Geprüft werden müsse noch, ob Fahrradfahrer auf der Straße nebeneinander fahren dürfen. Durch den Beschluss gibt es künftig acht Fahrradstraßen in Landau.