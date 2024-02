Radfahrer verschaffen sich Gehör: Erstmals haben sich Vertreter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Speyer und des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) zum Gedankenaustausch getroffen. Wie Michael Schindler vom Kreisverband Landau-SÜW und Erhardt Vortanz vom Landesverband des Vereins berichten, stand LBM-Leiter Martin Schafft Rede und Antwort. Die Behörde hat vor mehr als einem Jahr eine Fachgruppe Radverkehr eingerichtet. Wann geht es mit dem Radverkehrskonzept in Bad Bergzabern weiter? Wie kommen Radfahrende in der Rushhour sicher zur Rheinfähre Altrip? Warum werden neue Straßen ohne Radweg gebaut? Warum gibt es auf die im Januar 2023 vorgelegte Mängelliste zum neuen Radweg an der B38 noch immer keine Antwort? Das sind laut Pressemitteilung einige Beispiele für die Fragen, die von den acht ADFC-Vertretern gestellt wurden. „Konkrete Erfolge, Terminzusagen oder neue Fortschritte bei der Planung der Pendler-Radrouten sind leider nicht zu berichten. Es wurden aber weitere Gespräche zu konkreten Themen im kleineren Kreis in Aussicht gestellt.“

Ein Aspekt war der Winterdienst. Dafür fehlen dem LBM Speyer nach Auskunft von Schafft sowohl ausreichendes Personal in den Straßenmeistereien als auch kleinere Fahrzeuge für die Radwege.

Info

Wer Mängel an Radwegen entdeckt, beispielsweise Wurzelaufbrüche auf Radwegen, oder gefährliche Konstellationen an Straßen oder Schäden und Mängel an der Radwegweisung, kann dies per Mail melden an radwege@lbm-rlp.de. Der LBM bittet um Fotos und die genaue Ortsangabe.