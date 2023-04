Wie die Polizei berichtet, führten zwei ähnliche Unfälle am Donnerstag zu Verletzungen bei Radfahrern: In der Arzheimer Straße und in der An 44 stiegen jeweils Autofahrer aus ihren Fahrzeugen aus, ohne auf den Radverkehr zu achten. Beide öffneten die Fahrertür, als die Radfahrer von hinten die Autos passierten. Die Radler stürzten jeweils und zogen sich leichte Verletzungen zu, weshalb sie zur Behandlung in eine Klinik mussten.