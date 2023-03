Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, fehlenden Fahrradlichtes und seines vorangegangenen Alkoholkonsums ist ein 37-jähriger Landauer gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad beim Bergauffahren in Höhe des Roschbacher Friedhofs ins Straucheln gekommen und schließlich gestürzt. Das berichtet die Polizei. Laut Bericht verletzte sich der Mann schwer an den Händen, am Kopf und im Gesicht. Er habe keinen Fahrradhelm getragen, heißt es. Der Radler wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.