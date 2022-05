Ein 29-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall an der Kreuzung Bürger-/Hartmannstraße und Wirth-Allee am Mittwoch gegen 7 Uhr leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann geradeaus in die Hartmannstraße fahren und hat dabei ein von rechts kommendes Auto übersehen. Der Radfahrer kollidierte mit dem Auto, das Vorfahrt hatte, und stürzte über die Motorhaube. Der Radfahrer verletzte sich leicht, der Schaden liegt bei 700 Euro.