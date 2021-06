Ein 50-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag gegen 22.20 Uhr nach einem Unfall verletzt und schlafend in der Landauer Straße Zum Queichanger hinter einem geparkten Fahrzeug gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, lag bei dem Mann ein dreirädriges Fahrrad. Ein Anwohner bemerkte den 50-Jährigen und rief die Polizei. Die Situation des Mannes und die Beschädigungen am Auto lassen darauf schließen, dass der Mann gegen das Fahrzeug fuhr, stürzte und dann eingeschlafen ist. Ein Atemalkoholtest ergab 0,8 Promille. Bei dem Unfall zog sich der Landauer Schürfwunden im Gesicht und am Hinterkopf zu, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu dem Geschehen konnte er nicht machen. Wegen der Alkoholisierung wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht

Die Landauer Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.