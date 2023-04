Ein Radfahrer mit einer Bierflasche in der Hand hat an der Kreuzung Johannes-Kopp-Straße/L509 (beim Media-Markt) am Montag gegen 15.15 Uhr einen Unfall verursacht und ist danndavongefahren. Wie die Polizei mitteilt, hat der circa 25- bis 30-Jährige eine rote Ampel überfahren und fuhr in die Seite des Wagens einer aus Richtung Autobahn kommenden Autofahrerin. Die Bierflasche fiel zu Boden und ging kaputt. Der Radfahrer fuhr einfach Richtung Arbeitsamt weiter. Der Mann habe auffällige rot/gelbe Oberbekleidung getragen, gibt die Frau zu Protokoll. Hinweise an die Polizei unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.