Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer am Mittwoch um 11.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Marie-Curie-Straße in Landau. Der 31-jährige Radfahrer war von der Johannes-Kopp-Straße nach rechts in die Marie-Curie-Straße abgebogen, als ein schwarzer SUV, ebenfalls von der Johannes-Kopp-Straße kommend, ihn angehupt und überholt habe. Der Radfahrer habe sich erschreckt, sei nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein neben der Fahrbahn stehendes, als Dekoration dienendes Kunststofftier gestoßen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.