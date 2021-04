Die Pulse-of-Europe-Ortsgruppe Landau, die sich für den europäischen Zusammenhalt stark macht, sorgt sich aufgrund der Corona-Pandemie um den europäischen Gedanken. Sie will mit einer großen Fahrrad-Sternfahrt von Franzosen und Deutschen entgegenwirken.

Nach Einschätzung der Initiatoren prallen in den Grenzregionen die unterschiedlichen staatlichen Interessen der Mitgliedsländer manchmal heftig aufeinander. Die Auswirkungen für die Bevölkerung entlang der Grenze seien oftmals hart und vielfach auch nicht nachvollziehbar. Dadurch würden über Jahrzehnte mühsam aufgebaute Freundschaften und Zusammenarbeiten auf die Probe gestellt und manches Vertrauen schwinde. Mit dieser Zustandsbeschreibung sind die vorübergehenden Grenzschließungen und noch bestehenden Auflagen beim Grenzübertritt aufgrund von Corona gemeint.

Um so wichtiger sei es, den europäischen Geist weiter zu beflügeln und für offene Grenzen und belastbare Freundschaften einzutreten. Deshalb organisiert die Ortsgruppe wieder eine Aktion Ride for Europe, diesmal zusammen mit mehreren Ortsgruppen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) sowie der protestantischen Stiftskirchengemeinde Landau und deren Entsprechung aus Haguenau.

Ziel ist die Lauterbrücke

Aus verschiedenen Orten beiderseits der deutsch-französischen Grenze starten die Gruppen am Sonntag, 9. Mai, zum Abschluss der Europawoche, zu einer Sternfahrt. Ziel ist die Lauterbrücke in Scheibenhard(t). An den Abfahrtsorten und am Ziel werden Politiker verschiedener Parteien zur Zukunft Europas und der Bedeutung der EU sprachen.

Die Brücke über die Lauter zwischen dem französischen Scheibenhard und dem deutschen Scheibenhardt stehe stellvertretend sowohl für die Trennung als auch die starke Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Elsass und Pfalz. Das Dorf war beim Wiener Kongress 1815 entlang der Lauter getrennt worden. Erst 1994 ist es wieder möglich geworden, die Grenze ohne Kontrolle zu passieren. Die Bevölkerung feiert das normalerweise jährlich mit einem Brückenfest. Durch die Pandemie war im Frühjahr 2020 die Grenze auf der Brücke für einige Zeit wieder gesperrt und unpassierbar.

Reaktion auf den Brexit

Pulse of Europe ist 2016 in Frankfurt gegründet worden als Reaktion auf den Brexit und zunehmende rechtspopulistische, europafeindliche Strömungen. Die Bewegung hatte rasch an Fahrt aufgenommen. In Landau hatte sich eine Gruppe an der Stiftskirche gegründet und zunächst monatliche Treffen vor der Kirche veranstaltet, 2018 dann auch einen Marsch durch die Innenstadt. Radtouren gab es ab 2019.

Info

Anmeldungen an landau@pulseofeurope.eu