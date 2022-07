Einen betrunkenen Mann hat es am Sonntag vom Rad geholt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 57-Jährige einen Mauervorsprung übersehen und war dabei kopfüber gestürzt. Ein Alkoholschnelltest ergab 1,83 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Mann kam mit einer stark blutenden Platzwunde in ein Krankenhaus. Der Radfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.