Wozu braucht ein Privatmann ein Verkehrsschild? Das fragt sich auch die Polizei, nachdem ein Unbekannter am Freitagabend in der Alte Bahnhofstraße ein Schild abmontiert und mitgenommen hat. Anwohner haben die Wache verständigt. Sie hätten beobachtet, wie ein Fahrradfahrer am Freitag gegen 20.36 Uhr ein Verkehrsschild demontierte und anschließend samt Schild in Richtung Hornbachstraße davon radelte. Der Mann habe eine Sicherheitsweste getragen und eine Leiter dabei gehabt. Am Wochenende war noch nicht bekannt, welches Verkehrszeichen nun fehlt. Die Polizei bittet weitere mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.