Am Freitag gegen 18:44 Uhr kam es auf der Maximilianstraße, in Höhe der Eni-Tankstelle zum Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einem Radfahrer. Da wurde laut Polizei der 19-jährige Radfahrer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise zu dem Unfallhergang erbittet die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870.