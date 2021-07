Ein Radfahrer hat sich am Montag bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L507/L542 Kopfverletzungen zugezogen. Schuld an dem Unfall ist laut Polizei eine 19-jährige Autofahrerin, die um 16.11 Uhr die Vorfahrt des 61 Jahre alten Radfahrers übersah, der von Essingen in Richtung Großfischlingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und verletzte sich am Kopf. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad sowie am Fahrzeug der 19-Jährigen entstand jeweils leichter Sachschaden. Bereits in der Vergangenheit kam es laut Polizei an dieser Kreuzung immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, da die Verkehrsteilnehmer trotz der dort aufgestellten Stoppschilder ungebremst über den Kreuzungsbereich fahren.