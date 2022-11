Am Samstag, kurz vor 15, hat sich ein Radfahrer in der Queichheimer Hauptstraße verletzt. Laut Polizei fuhr der 24-Jährige auf ein am Straßenrand geparktes Auto auf. Er zog sich dabei mehrere Schnittverletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen teilten der Polizei mit, dass der Pedelec-Fahrer vor dem Unfall sein Handy in der Hand gehalten hatte, vermutlich deshalb abgelenkt war und das geparkte Fahrzeug übersah.