Wie fahrradfreundlich ist deine Stadt? Das will der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ( ADFC) alle zwei Jahre mit seinem Fahrradklimatest herausfinden. Die bundesweite Umfrage bildet die Zufriedenheit der Radfahrenden in Deutschland ab. Zurzeit läuft wieder der Befragungszeitraum: Noch bis 30. November können auch Radfahrende aus Landau ihrer Stadt ein Zeugnis in Sachen Fahrradfreundlichkeit ausstellen, teilt die Stadt mit.

Bewertet werden beispielsweise das Sicherheitsgefühl, die Breite der Radwege und die Erreichbarkeit von Zielen mit dem Rad. Schwerpunktthema ist in diesem Jahr das Miteinander im Verkehr. „Als mein Vorgänger im Verkehrsdezernat hat Lukas Hartmann in den vergangenen Jahren tolle Arbeit bei der fahrradfreundlichen Gestaltung Landaus geleistet“, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Die Ergebnisse des Fahrradklimatests helfen uns, den Erfolg dieser Maßnahmen zu messen und zeigen uns, wo das Angebot für Radfahrende weiter zu verbessern ist.“ Die Teilnahme am Fahrradklimatest ist im Internet auf www.fkt.adfc.de möglich. Das Beantworten der 27 Fragen dauert rund zehn Minuten. Wer mag, kann sich im Anschluss für einen Newsletter anmelden, um über die Ergebnisse informiert zu werden. Die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden in sechs Größenklassen werden im Frühjahr 2025 im Bundesverkehrsministerium in Berlin ausgezeichnet.