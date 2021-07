Am Sonntag ist in Landau ein „Ride for Europe“ der „Pulse of Europe“-Ortsgruppe Landau in Kooperation mit dem ADFC und der protestantischen Stiftskirchengemeinde Landau gestartet. Mehr als 50 Teilnehmer trafen sich samt Fahrrädern vor dem Rathaus, um mit einer Fahrt unter europäischer Flagge ein Zeichen für ein solidarisches Europa zu setzen.

Von fünf weiteren Startpunkten in Baden, der Pfalz und dem Elsass machten sich Radfahrer auf in Richtung Scheibenhardt. Dort verbindet eine Brücke den deutschen und den französischen Ortsteil. Während des Lockdowns war die Brücke zeitweise gesperrt und verdeutlichte damit, dass offene Grenzen innerhalb Europas keine Selbstverständlichkeit sind.

Vor dem Start begrüßten Thomas Gebhardt (MdB, CDU), Thomas Hitschler (MdB, SPD) und Lea Heidbreder (MdL, Bündnis 90/Die Grünen) die Landauer Gruppe. Parteiübergreifend betonten sie die herausragende Bedeutung eines zusammenstehenden Europas für Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt. Heidbreder beteiligte sich wie schon im Vorjahr selbst an der Fahrt.