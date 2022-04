Am 15. Mai veranstaltet Pulse of Europe Landau mit verschiedenen Partnern wieder eine Rad-Sternfahrt für ein freies, vereintes und starkes Europa. Das Thema ist so aktuell wie nie, heißt es in einer Mitteilung. Der Krieg in der Ukraine zeige deutlich: Frieden sei kein Naturgesetz. An den Startorten und dem Etappenort der Sternfahrt wird es Ansprachen geben, auf der Grenzbrücke in Scheibenhard(t) vom Gründer der Sternfahrt, Daniel Röder. Anmeldungen an: landau@pulseofeurope.eu. Die Treffpunkte: 10 Uhr Landau, Rathaus, 11.30 Uhr Kandel, VG. Um 14 Uhr ist Treff in Scheibenhard(t).