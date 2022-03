Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bietet Radcodierungen in Offenbach an. Dabei wird eine Gravur am Fahrradrahmen angebracht, die das Rad eindeutig seinem rechtmäßigen Besitzer zuordnet. Gerade Eigentümer hochwertiger Fahrräder, wie E-Bikes, könnten von diesem Service profitieren. Die Termine zur Codierung sind jeweils freitags und samstags am 8. und 9. April, 6. und 7. Mai sowie am 9. und 10. September.

Der ADFC ist mit mehr als 200.000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung der Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland und weltweit. Er berät in allen Fragen rund ums Fahrrad: Recht, Technik und Tourismus. Politisch engagiert sich der ADFC auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene für die konsequente Förderung des Radverkehrs.

Um telefonische Anmeldung bei Fritz Gensheimer unter der Nummer 06348-7924 wird gebeten. Er gibt alle weiteren Informationen. Detaillierte Hintergrundinformationen zur Radcodierung gibt es unter www.adfc.de/artikel/fahrrad-codierung.