Die IGS und das ESG sprechen sich für eine sichere Radverbindung in die Innenstadt aus – also für die geplante Brücke an der Queich. Diese wird derzeit von der Lokalpolitik wieder infrage gestellt. Ein Schulleiter verurteilt diese „perfiden politischen Ränkespiele“.

Die Schulgemeinschaften der Integrierten Gesamtschule und des Eduard-Spranger-Gymnasiums freuten sich auf einen Neubau einer Radbrücke entlang der Queich. Das teilen die Schulen zusammen mit Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) mit.

Die rund 1000 Angehörigen der Schulgemeinschaft des ESG würde auf mehrere Arten profitieren, sagt Rektorin Dagmar Linnert: „Eine bessere Anbindung an die Innenstadt, sichere Schulwege zu Fuß und mit dem Rad und auch die Erreichbarkeit für unsere Kooperationsschulen wird verbessert. Dass die Stadt mit solchen zukunftsfähigen Projekten wieder mehr uns Menschen in den Mittelpunkt stellt, halte ich für einen großen Gewinn.“

Haug: Worten müssen Taten folgen

Kollege Ralf Haug von der IGS spricht davon, dass seine Schulgemeinschaft „sehnsüchtig“ auf eine Radbrücke warte, die 1000 Schülern und 90 Lehrkräften die Gelegenheit biete, „auf sicherem Wege in die Schule zu kommen. Wir brauchen diese Brücke, sich irgendwie über den Bahnhof oder die beiden alten Brücken zu uns zu quälen, halte ich auf Dauer für zu gefährlich und nicht machbar.“ Über die derzeitige Debatte ist Haug nicht glücklich. „ Was uns erstaunt und die Köpfe schütteln lässt, ist das Ausspielen des Baus einer Radbrücke und der Sanierung des Horstgebiets. Diese perfiden politischen Ränkespiele lehnen wir ab. Wer sich um unsere Kinder kümmern möchte, der unterstützt den Bau der Radbrücke ohne Wenn und Aber. Irgendwann müssen den Verlautbarungen auch einmal Taten folgen.“

Die letzte offene Frage bei dem Projekt seien die Kosten, sagt Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne). „Wir haben allgemeine Baupreissteigerungen in allen Bereichen. Das liegt auch an der Inflation, vor allem aber daran, dass wir an Projekten drei bis fünf Jahre arbeiten, ehe sie gebaut werden. Eine hohe siebenstellige Förderung kann nicht jede Kostensteigerung aufwiegen.“ Er wolle nun die Ergebnisse der Ausschreibung abwarten und dann schauen, wie man mit dem Ergebnis umgeht.

BI auch für Brücke

Die Landauer SPD habe in der Stadtratssitzung vom Dezember die Aufgabe des Brückenprojektes beantragt, obwohl sie das Projekt als sinnvoll bewertete, teilt Hartmann weiter mit. 2022 hatte sich der Stadtrat mit 34 zu 8 Stimmen von Grünen, CDU, SPD, FDP und Linke erneut für die Brücke ausgesprochen. Die Stadtverwaltung arbeitet seitdem an der Umsetzung. Schon im Haushalt 2023 war eine sechsstellige Summe eingestellt. 2024 soll mit dem Bau begonnen werden.

Eine Fuß- und Radbrücke von der Kernstadt über die Bahngleise zum Schulzentrum-Ost soll Integrierte Gesamtschule und Eduard-Spranger-Gymnasium erschließen. So entstehe auch eine deutlich bessere Anbindung des Quartiers Horst an die Kernstadt, erläutert Hartmann. Für dieses Konzept erhielt die Stadt 2021 den Zuschlag. Über sieben Millionen Euro an Fördermittel fließen so aus dem Bundesumweltministerium nach Landau. Gut die Hälfte davon sei für die neue Brücke vorgesehen.

Auch die Bürgerinitiative Unser Horst hat sich für den Bau der Brücke ausgesprochen. Die SPD will die Brücke streichen und die eingesparten Mittel für das Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ sowie für den Danziger Platz und die Dresdner Straße nutzen.