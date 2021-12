Über die geplante Radbrücke entlang der Queich und über die Maximilianstraße sowie die Bahngleise in Landau müsse noch beraten und diskutiert werden. Das betont die CDU-Fraktion im Stadtrat. Die Brücke sei derzeit weder beschlossen noch hinreichend diskutiert, müsse aber – auch um bewilligte Fördermittel nicht zu gefährden – im Haushalt verbleiben. Bei einem solchen Projekt sollte die Bevölkerung eingebunden werden und zu Wort kommen, sagt Co-Fraktionsvorsitzender Andreas Hülsenbeck.

CDU attackiert Pfeffer&Salz

Gleichzeitig wendet sich die CDU gegen den Vorstoß von Pfeffer&Salz, die Brücke aus dem Haushalt zu nehmen – also direkt abzuservieren. „Mit oberflächlichen Argumenten dieses Projekt in Landau zu torpedieren, ist in diesem Zusammenhang für die CDU Landau unangemessen und unsachlich“, heißt es in der Mitteilung. Einzelne Projekte müssten mit allen Argumenten und mit Respekt durch die jeweiligen Gremien ausdiskutiert werden. Insofern verwundere der Antrag von P&S schon, da genau diese Partei immer wieder im Stadtrat auf eine offene, neutrale Diskussion hingewiesen hat und scheinbar jetzt anders handelt, sagt Co-Fraktionsvorsitzender Ralf Eggers.