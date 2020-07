100 Geschwindigkeitsverstöße hat die Polizei bei Radarkontrolle am Dienstag an der L 509 in Höhe von Wollmesheim registriert. 70 Stundenkilometer sind an dieser Stelle erlaubt. Der schnellste Raser wurde mit 113 Kilometern pro Stunde geblitzt. Bei der Kontrolle eines 27-jährigen Autofahrers, der ebenfalls zu schnell unterwegs war, stellten die Beamten Auffälligkeiten fest. Wegen des Verdachts auf Betäubungsmittel-Konsum wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Kontrolliert hat die Polizei zwischen 08.10 und 11 Uhr sowie 12 und 14 Uhr Richtung Klingenmünster.