Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Landau, hat bei seiner Jahresfeier in Mörlheim langjährige Ehrenamtliche gewürdigt. Rüdiger Thomaschewski erhielt für seine herausragenden Verdienste die Ehrenmitgliedschaft. Für ihre jahrzehntelange Treue und ihren Einsatz wurden zudem Klaus Flesch für 45 Jahre sowie Jochen Lang und Thorsten Lang für jeweils 35 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Seit 25 Jahren sind Frank Eisenhardt, Frank Zang und Michaela Zang dabei. DRK-Geschäftsführerin Martina Boßmann und der Präsident des Kreisverbandes und Oberbürgermeister der Stadt Landau, Dominik Geißler, verwiesen auf die unverzichtbare Rolle des Ehrenamts und betonten die große Bedeutung des freiwilligen Engagements für das gesellschaftliche Miteinander.