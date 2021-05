Eine 62-jährige Frau ist am Mittwoch in Edesheim von einem Autofahrer beleidigt worden. Laut Polizei war die Frau gegen 12.50 Uhr mit ihrem sechsjährigen Enkel zu Fuß in der Straße In den Neunmorgen unterwegs, als sie von einem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit überholt wurde. Zudem fuhr der Wagen sehr eng an ihr und dem Kind vorbei. Die 62-Jährige brüllte daraufhin dem 35-jährigen Autofahrer hinterher. Dieser stoppte sein Fahrzeug und beleidigte die Frau. Diese wies den Fahrer darauf hin, dass sie ihren Enkel dabeihabe. Daraufhin stieg der Mann in sein Auto und fuhr davon. Gegen den 35-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilt die Polizei weiter mit.