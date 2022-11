An der Universität Landau startet eine Studie zur Therapie bei chronischen Rückenschmerzen. Dabei werden zwei psychologische Methoden zur Behandlung von Rückenschmerzen miteinander verglichen, die sich in vorherigen Studien als sehr effektiv erwiesen haben.

Das Ziel beider Methoden ist es, wieder an allen Aktivitäten des Lebens teilzunehmen und Bewältigungsstrategien zum Umgang mit quälenden Rückenschmerzen zu erlernen. Langfristig können dadurch laut bisheriger Befunde Schmerzen reduziert und die Lebensqualität gesteigert werden, heißt es in einer Mitteilung der Universität.

18 Termine

Für die Studie werden an der Landauer Universitätsambulanz 60 Einzel-Therapieplätze angeboten. Die Behandlung besteht aus rund 18 Terminen, die in der Regel einmal wöchentlich in der Ostbahnstraße 10 in Landau sind. Für die Teilnehmer entstehen keine Kosten. Neben der Teilnahme an der Behandlung gehört das Ausfüllen von Fragebögen und Tests, die der Forschung dienen, zur Voraussetzung für die Teilnahme.

Das Projekt wird von Professor Julia Glombiewski geleitet und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Weitere Infos unter www.uni-landau.de/effectback, Telefon 06341 280 356-00/-27 oder per Mail unter effectback@uni-landau.de.