Zum Versuch einer räuberischen Erpressung ist es am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr in der Dammühlstraße hinter dem Kaufland in Landau gekommen, teilt die Polizei mit. Ein 19-jähriger Mann war dort zu Fuß unterwegs. Unter Vorhalt eines Messers forderten ihn unbekannte Täter auf, Bargeld herauszugeben. Infolgedessen wurde der Geschädigte zu Boden gestoßen. Die Täter ließen dann ohne Beute von ihm ab und entfernten sich Richtung Kauflandparkplatz. Der erste Täter ist laut Polizei „dunkelhäutig“, hat kurze, schwarze Haare und ist etwa zwei Meter groß. Er trug eine rote, lange Adidas-Hose und ein schwarzes Tanktop. Der zweite Mann ist laut Polizei 1,80 Meter groß und ebenfalls „dunkelhäutig“. Er trug einen Pullover und kurze Hosen.

Die Landauer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06341 2870 oder per Mail unter per E-Mail kilandau.k43@polizei.rlp.de zu melden.