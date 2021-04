Mehr als 20 Jahre ist es her, dass Peter Hamburger auf einem Flohmarkt eine Entdeckung machte. Dem Rheinzaberner fiel ein Bierglas ins Auge, das er ohne Zögern erwarb. Für eine Mark. „Landauer Bier“ steht in eleganter Schrift auf dem Trinkgefäß. „Noch nie gehört; ich nehm’s mal mit“, sagte sich der Käufer. Aber was genau war Landauer Bier?

Hamburger will das Flohmarkt-Schnäppchen jetzt „gegen Höchstgebot“ verkaufen. Dafür nutzt er den immer dienstags erscheinenden Räumungsmarkt der RHEINPFALZ. „Wohl 20er Jahre, super erhalten. Logo in frischen Farben, zwei kleine Fehlerstellen im Glas an der Vorderseite noch von der Produktion“ – so wird das historische Glas angepriesen.

Die zweite Begegnung mit dem blauen Logo hatte Peter Hamburger einige Jahre später im Terra-Sigillata-Museum seiner Heimatgemeinde. Er war damals Vorsitzender des Museumsvereins. In einer Sonderausstellung wurden alte Emailschilder gezeigt, darunter auch eines, 40 auf 60 Zentimeter groß, das mit identischem Logo auf das Bier aus der Weinstadt hinwies. Einer der Leihgeber habe ihm damals 100 Euro geboten, erinnert sich der Rheinzaberner. „Aber da wollt’ ich es noch eine Zeit lang behalten.“ Jetzt hofft er darauf, dass eine Sammlerin oder ein Sammler Freude an dem seltenen Stück hat.

Brauerei 1859 gegründet

Aber was hat es mit dem „Landauer Bier“ auf sich? Peter Hamburger hat sich nach unserer Anfrage selbst auf die Suche begeben, ebenso die Leiterin des Landauer Stadtarchivs, Christine Kohl-Langer. Beide kommen zum selben Ergebnis: Das Glas stammt aus der Bierbrauerei zum Englischen Garten, später Landauer Brauhaus AG. Die Brauerei zum Englischen Garten wurde 1859 von Georg Friedrich Reiter gegründet, es folgten als Eigentümer Ferdinand Schneider und die Witwe eines Friedrich Schneider. 1915 wurde der Firmenname in Landauer Actienbrauerei zum Englischen Garten und 1928 in Landauer Brauhaus AG geändert. Vermutlich stammt das Glas aus den 1920er Jahren, schätzt Kohl-Langer, vor allem aufgrund des Schriftbilds, das ein wenig an Art Deco erinnert. Im Internet findet sich auch weitere Belege, beispielsweise in Form von Bierdeckeln und historischen Wertpapieren.

Bisher hat sich noch kein Interessent für die hundertjährige Rarität aus Landau gefunden. Wenn doch: Peter Hamburger hat die Telefonnummer 07272 74263.