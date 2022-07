Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gab es je einen Querdenker-Autokorso in Landau, am Samstag ab 12 Uhr eine Demo zu Fuß. Wie die Stadtverwaltung berichtet, kam es bei der Demo mit rund 170 Teilnehmern zu mehreren Verstößen gegen die Auflagen. Zudem wurde eine Teilnehmerin der Demo aus einem Haus heraus mit einem rohen Ei beworfen.