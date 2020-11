Der Sinsheimer HNO-Arzt Bodo Schiffmann hat für Sonntag eine Kundgebung in Landau angemeldet. Am Sonntag gegen 19 Uhr will Schiffmann auf dem Rathausplatz Infomaterialien und Flyer verteilen sowie zu den Menschen sprechen. Schiffmann rechne damit, dass die Veranstaltung ein bis zwei Stunden dauert, dann fahre er in die nächste Stadt weiter, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Thema: Aufklärung zu Corona-Fakten. Schiffmann, der in Sinsheim eine Schwindelambulanz betreibt, rechnet laut Stadt mit 200 bis 500 Teilnehmern.

