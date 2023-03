Unweit des Bank-Pavillons auf dem Zeppelinplatz in Insheim liegt der Zeppelinbrunnen. Er ist schon länger mit Baugittern eingezäunt, da die Quelle, aus der er viele Jahre bewässert wurde, versiegt ist, teilt Ortsbürgermeister Martin Baumstark (CDU) mit. Und was passiert nun mit dem Brunnen, wird er zu einem großen Blumenbeet? Er bleibe weiter gesichert durch die Gitter. „Wir sind am überlegen, was wir mit dem Brunnen machen können, eine Lösung gibt es aber noch nicht“, sagt er. Das heißt: Dieses Jahr wird sich voraussichtlich am Zeppelinbrunnen auch nichts mehr tun. Was am Ende rauskommt, müsse auch in den finanziellen Spielraum der Ortsgemeinde passen. „Wir werden uns im Gemeinderat Gedanken machen“, kündigt der Bürgermeister an.