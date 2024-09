Der Queichtalradweg in Richtung Godramstein ist gesperrt. Das wurmt unsere Leserin Leslie Müller, die auch beklagt, dass jede Information dazu fehle. Die Verwaltung klärt auf.

„Wie lange dauern die vielen Sperrungen der Reiterwiesen/Queichtalradweg in Richtung Godramstein auf dem Wanderweg denn noch an?“, fragt Müller. Der Weg sei an inzwischen drei verschiedenen Stellen gesperrt, ohne, dass man irgendwo eine Information vorfinde, die einen vor einem enttäuschenden Spaziergang oder einer Radtour bewahre. „Eine sehr traurige Entwicklung eines einst schönen Wanderwegs.“

Die Redaktion hat bei der Stadtverwaltung nachgehakt. Sprecherin Sandra Diehl erläutert, die Vollsperrung des Queichtalradwegs in dem Teilabschnitt nach den Schrebergärten ab der kleinen Fußgängerbrücke bis nach Godramstein ist dem B10-Brückenneubau über die Queich geschuldet. Die Sperrung sowie die Umleitungsbeschilderung für den Queichtalradweg sei im Auftrag des Landesbetriebs Mobilität aufgestellt worden. Nach dessen Auskunft wird die Vollsperrung des Teilstückes bis mindestens Ende August 2025 andauern, teilt Diehl mit.

Die Sperrung an der Brücke hinter den Schrebergärten ist bereits aufgehoben. Foto: sas

Mehrere Hinweisschilder

Auf die Sperrung des Queichtalradwegs werde natürlich von beiden Seiten hingewiesen, so etwa von der Stadt aus Richtung Nordring kommend erstmals im Kreuzungsbereich Eichbornstraße/Löhlstraße. Dort sei bereits der Wegweiser „Queichtalradweg“ rot durchgestrichen und die Umleitung geradeaus über die Eichbornstraße und in Verlängerung der Eichbornstraße über den Hirschweg ausgeschildert. An den Tennisplätzen an der Zufahrt zu den Schrebergärten erfolgt der nächste Hinweis: Dort sei ein Hinweisschild „Queichtalradweg gesperrt“ und eine Umleitungsbeschilderung über die Mühlhausenstraße Richtung Eichbornstraße aufgestellt. Wer aber trotzdem weiterfahre, beziehungsweise weiterlaufe und an der kleinen Fußgängerbrücke ankomme, stehe dann vor der endgültigen Absperrung und muss dann nach rechts über den neu asphaltierten Wirtschaftsweg der auch dort aufgestellten Umleitungsbeschilderung folgen.

„Der Wirtschaftsweg wurde übrigens aufgrund dauerhafter und immer wiederkehrenden Schäden asphaltiert“, ergänzt Die Sprecherin der Stadt. Die Arbeiten seien zwischen 9. und 12. September ausgeführt und dafür von der Baufirma der Queichtalradweg bereits nach den Schrebergärten an der ersten Brücke voll gesperrt worden. Das sei mittlerweile fertig, diese Sperrung wieder aufgehoben. Im Zuge der Neuasphaltierung sei dann auch zur Angleichung und Absicherung der Böschung im Bereich des Queichtalradwegs vor der kleinen Fußgängerbrücke ebenfalls mitasphaltiert worden. Eine weitere Asphaltierung des Queichtalradwegs sei nicht vorgesehen.