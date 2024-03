Die in Teilen der Stadt hochumstrittene geplante Fahrradbrücke in Landau entlang der Queich, über Maximilianstraße und Bahngleise in den Horst ist vom Tisch. Zumindest vorerst. Das teilen Bürgermeister Lukas Hartmann, Bauamtsleiter Christoph Kamplade und sein Stellvertreter Ralf Bernhard am Dienstag gemeinsam mit. Der Grund: die Kosten. Diese steigen von 5,8 auf zehn bis zwölf Millionen Euro. Die Förderung hingegen ist fix und liegt bei 3,3 Millionen Euro. Und diese Differenz von Stand jetzt bis zu 8,7 Millionen Euro mit städtischem Geld aufzufangen, sei weder darstellbar noch verantwortlich, erklärt Hartmann.

