Gleich zweimal war das Wasser des Mühlgrabens in Annweiler in den vergangenen Tagen milchig eingetrübt. Sofort waren die Behörden zur Stelle. Doch wer oder was dahintersteckt, ist noch unklar. Am Freitagnachmittag bemerkte Anwohner Raschid Sepat die trübe Brühe. Derlei Verunreinigungen des Queich-Seitenarms sind ihm schon häufiger aufgefallen. Im vergangenen Jahr gingen Polizei und Behörden bereits der Sache nach. Doch nach einem Vierteljahr Recherche hieß es: noch immer nichts geklärt. Dafür wurde ein Konzept erarbeitet: Zukünftig soll die Polizei, wenn sie von solchen Fällen erfährt, die Rufbereitschaft der Stadtwerke alarmieren, die unverzüglich Gewässerproben entnimmt. Denn bei vorherigen Fällen war ein Nachweis aufgrund der Fließgeschwindigkeit des Gewässern meist nicht mehr möglich.

Hat das Konzept gefruchtet? Um 15.45 Uhr verständigte Sepat die Polizei. Um 16 Uhr entnahmen Mitarbeiter der Stadtwerke Wasserproben an zwei Stellen. Die hatten schon von Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried davon erfahren, nachdem ihn eine Bürgerin auf die Verunreinigung aufmerksam gemacht hatte. Auch er nahm eine Probe. In der Queichstraße war das Wasser noch sehr milchig, am Schipkapass ein wenig, am Stadion gar nicht mehr, berichtet Werksdirektor Reiner Paul. Die Wasserproben würden nun von einem Labor untersucht. Die Einleitstelle habe nicht mehr ausfindig gemacht werden können. In der vergangenen Woche habe es einen weiteren Fall gegeben. Da sei das Wasser noch weißlicher gewesen, sagt Paul. Die Laborergebnisse lägen noch nicht vor, aber er geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zum aktuellen Fall gibt.