Die Quartiersbüros im Landauer Horst und im Malerviertel öffnen ihre Türen. Das wird zwei Mal gefeiert.

Im Auftrag der Stadt Landau werden in zwei Quartiersbüros am Danziger Platz und im Malerviertel künftig Lisa Doll und Anna Barthelmes vom Büro Stadtberatung Fries den Horst und die Menschen, die dort leben, bei den geplanten städtebaulichen Entwicklungen begleiten. Für ein Kennenlernen lädt das Quartiersmanagement die Bürger zu zwei bunten Auftaktfesten ein. Am Freitag, 6. September, 16 bis 19 Uhr, wird rund um den Danziger Platz bei Kaffee und Kuchen mit Spiel- und Bastelangeboten gefeiert; am Donnerstag, 26. September, im Thomas-Nast-Park.

Als zentrale Anlaufstellen liegen die Quartiersbüros im Horst am Danziger Platz 20 und im Malerviertel in der Albrecht-Dürer-Straße 12. Sie bilden die Brücke zwischen der Bürgerschaft, der Politik und der Stadtverwaltung und organisieren die Bürgerbeteiligung in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Zu den Aufgaben der beiden Quartiersmanagerinnen zählt, Anwohner und Gruppen vor Ort an der gemeinsamen Gestaltung ihres Wohnumfelds zu beteiligen.

Wer sich bei der Entwicklung des Horsts einbringen möchte, kann sich über Mitmach-Möglichkeiten informieren. Mit dem Quartiersrat soll eine Interessensgruppe Bürgern gegründet werden, die das Quartiersmanagement begleitet und den Horst mit Projekten mitgestaltet. Weitere Infos gibt es online auf der Landauer Beteiligungsplattform unter www.mitredeninLD.de.