Kinderprogramm, Kuchen essen, über das Leben im Horst ins Gespräch kommen und an einer Bürgerbeteiligung teilnehmen: Das und vieles mehr können Landauer Bürger am Donnerstag, 26. September, ab 16 Uhr im Thomas-Nast-Park erleben. Nach dem Auftaktfest am Danziger Platz zur feierlichen Eröffnung des dort ansässigen Quartiersbüros öffnet nun das zweite Büro im Malerviertel in der Albrecht-Dürer-Straße 12 seine Türen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Auf dem Programm steht neben der Eröffnung durch Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Landau die Vorstellung der beiden Quartiersmanagerinnen Lisa Doll und Anna Barthelmes. Bei schlechtem Wetter findet das Auftaktfest an einem wetterfesten Ort statt, der auf der Landauer Beteiligungsplattform www.mitredeninld.de bekannt gegeben wird.