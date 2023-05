Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mitarbeiter und Patienten des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße sind nun nicht mehr pauschal in Quarantäne. Aber die Lage in den Krankenhäusern ist nicht entspannt. Am Montag gab es noch fünf freie Beatmungsplätze, zudem brauchen die Häuser Geld.

Die Lage in den Krankenhäusern in Landau und an der Südlichen Weinstraße entspannt sich. Die Quarantäne für die Mitarbeiter und Patienten des Klinikums Landau-Südliche