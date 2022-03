Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) hat den Preis für langjährige Produktqualität an die Bäckerei Alexander Scheurich aus Essingen vergeben. Das ist bereits das 34. Mal, dass das Unternehmen diesen Preis für seine Lebensmittel erhält. Um den Preis für langjährige Produktqualität zu erhalten, muss ein Unternehmen fünf Jahre in Folge an den Qualitätsprüfungen des DLG-Testzentrums Lebensmittel teilnehmen und pro Prämierungsjahr mindestens drei Prämierungen erzielen. Nimmt ein Hersteller in einem Jahr nicht teil oder erreicht er nicht die erforderliche Anzahl an Prämierungen, verliert er seinen Anspruch auf die Auszeichnung. „Die Preisträger dokumentieren damit ihre Qualitätsstrategie als eindeutiges Versprechen zu konsequenter Qualitätssicherung und -weiterentwicklung“, sagt DLG-Präsident Hubertus Paetow.