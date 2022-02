Die Linien 559 und 590 der Queichtalverkehrsgesellschaft, die zwischen Zeiskam und Herxheim beziehungsweise Landau und Germersheim verkehren, können erst ab Freitag wieder die Haltestellen Waage und Siedlung in Hochstadt anfahren. Bis dahin steht in der Römerstraße eine Ersatzhaltestelle zur Verfügung. Hintergrund der Einschränkung sind Arbeiten in der Hochstadter Hauptstraße.