Die Queichtalnahverkehrsgesellschaft (QNV) rechnet einer Mitteilung zufolge am Mittwoch und am Donnerstag „mit weitreichenden Einschränkungen und Ausfällen“ im Busverkehr. Die Entscheidung darüber, ob und welche Linien eingestellt werden müssen, falle am Mittwochmorgen, erklärt QNV-Betriebsleiter Jan Demand. Er verweist auf die Homepage www.qnv.de, auf der aktuelle Informationen über Beeinträchtigungen zu finden seien. Von Busausfällen betroffen wären auch viele Schüler. Das auf einem Berg gelegene Evangelische Trifelsgymnasium in Annweiler hat bereits entscheiden, am Mittwoch auf Fernunterricht umzustellen. Mehr zum Thema lesen Sie hier.