Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Qigong-Lehrerin Andrea Koll möchte Menschen helfen, die durch die Corona-Krise finanziell in Not geraten sind. Und zwar mit Meditation im Park. Weil Meditieren allein aber keine Geldprobleme löst, hat sie die Aktion „Quigong hilft“ ins Leben gerufen. Was steckt dahinter?

Jeden Sommer treffen sie sich früh morgens im Park. Konzentriert und in sich gekehrt, fast wie in Zeitlupe, praktiziert die Trainingsgruppe um Qigong-Lehrerin Andrea Koll ihre langsamen, fließenden