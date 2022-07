Ein optimaler Begleiter auf den Wanderungen des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Altdorf-Böbingen könnte in Zukunft ein vereinseigener Defibrillator sein. Das Gerät wiege nur 490 Gramm und passe in jeden Rucksack, informierte Vereinsvorsitzender Martin Schädler in der jüngsten Mitgliederversammlung. Verbunden mit dieser Anschaffung, die zum Teil auch mit Spendengeldern finanziert werden könnte, sei auch ein Erste-Hilfe-Kurs für interessierte Mitglieder. Erfreut sind die Verantwortlichen darüber, dass die Mittwochswanderungen wieder aktiviert wurden und darüber hinaus eine 15 bis 20 Kilometer lange Tour, zu welcher an jedem dritten Mittwoch im Monat eingeladen wird, neu im Wanderplan aufgenommen wurde.