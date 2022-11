Nach ihrer jüngsten Mitgliederversammlung steht die Hainfelder Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins (PWV) vor einer schwierigen Zukunft. Da sich beim Treffen im Sportheim weder für das Amt des ersten noch für das des zweiten Vorsitzenden Nachfolger gefunden werden konnten, werden die bisherigen Amtsinhaber Winfried Kirchmer und Ralph Lergenmüller den Verein kommissarisch weiterführen. Für eine Wiederwahl standen sie nicht zur Verfügung. Sollte in den kommenden Monaten kein neuer Vorstand gefunden werden, könnte dem Verein, der aktuell mehr als 200 Mitglieder hat, die Auflösung drohen. Die Suche nach Kandidaten dürfte sich schwierig gestalten, da der Verein überwiegend aus älteren Mitgliedern besteht, die sich aufgrund ihres Alters keine Führungspositionen übernehmen möchten. Die Ortsgruppe pflegt und beschilderte Wanderwegen im Pfälzerwald. Des Weiteren trägt sie zum Erhalt des Weißen Kreuzes am Ortsrand bei, das 1735 von Bürgern gestiftet wurde. Es ist eine repräsentative Landmarke an einem frühgeschichtlichen Weg von Speyer aus durch den Pfälzerwald hin zur Burg Trifels.

Der Vorstand



Vorsitzender: Winfried Kirchmer, zweiter Vorsitzender: Ralph Lergenmüller, Seniorenwart: Alois Neises, Beisitzer: Suzanna Lückenotte, Bernd Rheinwalt, Dieter Walter, Alois Neises, Rechnungsprüfung : Antje Bakir und Zita Rheinwalt.