Der PWV St. Martin nimmt zusammen mit der Ortsgemeinde an der bundesweit ausgetragenen Puzzle-Championship teil. Schirmherr ist Ortsbürgermeisters Timo Glaser, der auch als Schiedsrichter fungieren wird. Am Samstag, 22. Juli, wird beim Haus an den Fichten in St. Martin ab 11 Uhr gepuzzelt, was das Zeug hält. Die schnellste Gemeinde kann ein Spielepaket im Wert von 1000 Euro für örtliche Einrichtungen gewinnen. Jeder Puzzelnde darf am Ende sein Wettkampfpuzzle als Erinnerung an seinen Teilnahme mit nach Hause nehmen. Teilnehmen kann jeder zwischen 5 und 105 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Dauer etwa zwei Stunden. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Anmeldung beim PWV-Vorsitzenden Josef Praml, Telefon 0176 55002244.