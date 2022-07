Beim Wettbewerb Best of Riesling des Meininger-Verlags in Neustadt haben folgende Weingüter aus der Südpfalz gut abgeschnitten:

je 92 Punkte: 2021 Riesling feinherb des Weinguts Kernlinghof Ludwig & Philip Hochdörffer, Nußdorf; 2021 Riesling trocken vom Buntsandstein des Weinguts Borell Diehl, Hainfeld.

Je 91 Punkte: 2020 Riesling Maikammer Heiligenberg „Großes Gewächs“ vom Wein- und Sektgut Immengarten in Maikammer; 2020 Riesling Sonnenberg VDP. Große Lage des Weinguts Siegrist, Leinsweiler, 2021 Riesling Bienenglück Bioland Weingut Neuspergerhof in Rohrbach; 2021 Riesling trocken Weyher Granit Weingut Meier, Weyher; 2018 Riesling trocken Burrweiler Altenforst vom Weingut Meier, Weyher 2018 Riesling trocken Doppelstück Weyher Michelsberg, Weingut Meier, Weyher; 2021 Riesling trocken Kostbar vom Weingut Faubel, Maikammer; 2021 Riesling trocken -vom Muschelkalk, Weingut Borell Diehl, Hainfeld

90 Punkte: 2020er Riesling Spätlese trocken Terrassenlage St. Martiner Kirchberg vom Bioland-Weingut Seeber, St. Martin. 2020 Riesling Maikammer Kapellenberg „Großes Gewächs“, Wein- und Sektgut Immengarten, Maikammer; 2020 Riesling trocken -Frankweiler Kalkgrube-, Weingut Lidy, Frankweiler; 2021 Riesling trocken Rhodter Schlossberg, Weingut Fader Kastanienhof , Rhodt; 2021 Riesling trocken Burrweiler Rotliegendes, Weingut Meier, Weyher; 2021 Riesling -Weißer Kalk- trocken, Weingut Karlheinz & Dominik Becker GbR, Heuchelheim-Klingen; 2014 Riesling S Quarzsand, Stiftsweingut Frank Meyer, Gleiszellen-Gleishorbach.