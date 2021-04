Die Pulse-of-Europe-Ortsgruppe Landau, die sich für den europäischen Zusammenhalt stark macht, sorgt sich aufgrund der Corona-Pandemie um den europäischen Gedanken und hatte deshalb für Sonntag, 9. Mai, zu einer Fahrrad-Demo eingeladen. Die Sternfahrt sollte in Scheibenhardt auf der dortigen Lauterbrücke – also an der Grenze zu Frankreich – enden. Jetzt hat sich die Ortsgruppe aber dazu entschieden, die Aktion unter anderem angesichts steigender Inzidentwerte zu verschieben, wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt. Der Ersatztermin ist der 4. Juli.