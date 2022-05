Die Initiative Pulse of Europe lädt zusammen mit dem Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) für Sonntag, 15. Mai, ab 10 Uhr zu einer Radtour nach Scheibenhard(t) ein. „Der Protest richtet sich laut und entschieden gegen Krieg in Europa“, teilt die Initiative mit. Die Fahrt starte am Landauer Rathaus und ende circa 14.30 Uhr in dem durch die Grenze getrennten Scheibenhard(t). Die Route führt über Kandel. Die Strecke von rund 40 Kilometern, größtenteils auf Radwegen mit gutem Untergrund erfordere eine gewisse Ausdauer, betont Michael Schindler für den ADFC. „Die Teilnehmer müssen die Rückfahrt selbstständig planen – der Veranstalter verweist auf die guten Bahnverbindungen von Lauterburg, Berg oder Kandel aus.

Es werden weitere Demonstrierende aus Karlsruhe, Rastatt, Wissembourg, Hatten und Haguenau zu einer Abschlussveranstaltung erwartet.

Eine Anmeldung per E-Mail an landau@pulseofeurope.eu sei erforderlich.