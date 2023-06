Menschen können auf viele Arten und Weisen traumatisiert werden. Und das in jedem Alter. Die Landauer Psychotherapieambulanz bietet nun Kindern und Jugendlichen Therapie an.

Vernachlässigung, körperliche oder sexualisierte Gewalt haben Folgen bei den Betroffenen. Folgen, die sich ein Leben lang auswirken können. Diese Folgen können sich auf verschiedensten Wegen zeigen – ob als Aggression oder als Schlafstörung. Wichtig für die Betroffenen, dass sie lernten, dass sie nicht abnormal seien, betont Ambulanz-Leiterin Tina In-Albon. Sondern sie zeigten eine normale Reaktion auf nicht normale Ereignisse, führt die Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Landauer Uni weiter aus.

In der Landauer Psychotherapieambulanz wird nun die Therapie „Best for can“ angeboten. Zwölf bis 18 Sitzungen Einzeltherapie soll belasteten Kindern und Jugendlichen dabei helfen, mit dem Trauma besser umzugehen. Es gehe nicht darum, die jungen Menschen zu heilen, betont Julia Barwinski. Das Versprechen wäre auch unseriös. Sie wählt eine Metapher: Es gehe darum, einen Schrank zu öffnen, in dem ganz viel belastendes unsortiert herumfliege und -liege, erklärt die 27-jährige angehende Kinder- und Jugendtherapeutin. Dieses ganze Zeug wolle man rausräumen und sortiert wieder einräumen. Damit der junge Mensch sich selbst damit auseinandersetzen kann – früher oder später.

Behandlung ist wirksam

Zumindest zeitweise sollte auch eine erwachsene Bezugsperson dabei sein, sagt Barwinski. Vermittelt würden Techniken und Umgangsstrategien mit dem Erlebten aber auch hinsichtlich der Frage: „Was brauche ich für die Zukunft?“.

Die Behandlung habe mehrere Vorteile für die Hilfesuchenden, erklärt Barwinski weiter. Die Kosten würden von der Krankenkasse übernommen. Und man finde schnelle Hilfe an der Warteliste vorbei – die letzten Sitzungen sollen Ende September sein, folglich sollte man sich schnell bei der Ambulanz melden. Die Uni möchte damit den Umgang mit Traumata bei Kindern und Jugendlichen lehren und die Anwendung auf eine breitere Basis stellen. Viele Therapeuten seien nicht geübt im Umgang mit jungen Menschen oder hätten Berührungsängste, erklärt In-Albon. Dagegen wolle man angehen. Wirksam sei die Behandlung: „Sie ist nicht neu und sehr gut untersucht.“

Kontakt

Wer an der Behandlung teilnehmen möchte, kann mit der Landauer Psychotherapie-Ambulanz per Telefon unter 06341 28035800 oder per E-Mail an bestforcan@uni-landau.de in Kontakt treten.