Die Landauer Psychologin Nadine Knab hat den mit 5000 Euro dotierten zweiten Preis in der Sektion Sozialwissenschaften des Deutschen Studienpreises erhalten. Das teilt die Landauer Uni mit. Knab hat sich in ihrer Doktorarbeit mit dem Thema Asyl beschäftigt. „Das Thema Asyl spaltet die Gesellschaft und stellt Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft vor die Frage, wie Kompromissbereitschaft, Kooperation und gezielte Unterstützung in diesem Kontext erreicht werden können“, sagt Knab. „Das Gelingen dieser Herausforderung stellt dabei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, sodass ich mir die Frage gestellt habe, wie psychologische Forschung auf ganz verschiedenen zwischenmenschlichen Ebenen einen Beitrag dazu leisten kann.“

Mit dem Deutschen Studienpreis zeichnet die Körber-Stiftung exzellente Dissertationen aus, die eine besonders hohe gesellschaftliche Relevanz haben. Verliehen wird der Preis am 13. Dezember in Berlin von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.