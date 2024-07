Prozess um Todesschüsse von Ranschbach läuft

Am Landauer Landgericht hat der Prozess um die Todesschüsse von Ranschbach begonnen. Zu den Vorwürfen schweigt der Angeklagte. Über sich selbst gibt er allerdings einiges preis.

Jungwinzerin: Ursprung des Weines schmecken

Katharina Krieger gehört zu den besten Jungwinzern in der Pfalz. Nun wird sie als Markenbotschafterin unterwegs auf Messen sein. Diese sind neben dem Online-Geschäft immer noch wichtige Plattformen.

Wird Kiosk am Rhein unendliche Geschichte?

Das letzte Jahr der zweiten Amtsperiode von Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) ist angebrochen. Kommendes Jahr stehen Bürgermeisterwahlen in der Kreisstadt an. Schaile will wieder antreten und hat noch mindestens eine offene Baustelle.

Nicht nur aus Liebe zur Nashi-Birne

Wenn Karima und Martin Exenberger im August ihr Lebensmittelgeschäft eröffnen, ist das ein neues berufliches Kapitel für das Ehepaar. Es geht aber auch um Schicksalsschläge, Resilienz und Zusammenhalt.