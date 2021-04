Das für Dienstag, 13. April, angekündigte Verfahren vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Landau wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und gewerbsmäßigen gemeinschaftlichen Betrugs ist auf unbestimmt Zeit verschobenen. Wie das Landgericht gestern mitteilte, hat sich der Hauptangeklagte krank gemeldet. Ein neuer Termin ist noch nicht bestimmt. Wie berichtet, werden dem Mann und einer Rechtsanwältin Versicherungsbetrug vorgeworfen. Er soll mehr als 20 Mal Verkehrsunfälle verursacht haben, oft in Rheinstraße und Marienring in Landau, indem er andere Autofahrer beim Spurwechsel gegen sein Auto prallen ließ. Anschließend soll er die Schäden mit den Haftpflichtversicherungen der angeblichen Unfallverursacher abgerechnet haben. Die Anwältin wird der Beihilfe beschuldigt, weil sie aufgrund der Vielzahl an Fällen, mit denen sie beauftragt worden sein soll, gewusst haben müsse, dass etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Erst Ende 2019 war ein 31-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße wegen ähnlicher Vorwürfe zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden.