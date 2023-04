Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im hohen Bogen muss das arme Tier geflogen sein. Die Rede ist von einer Deutschen Riesenhäsin, die am Ostersonntag 2021 von zunächst Unbekannten über den Zaun des Landauer Zoos befördert worden ist. Was steckt dahinter und was ist aus der verletzten Häsin geworden?

„Warum schleudert jemand einen großen Deutschen Riesen in einem viel zu kleinen Korb auf das Landauer Zoogelände?“, lautete die Frage vor knapp einem Jahr im RHEINPFALZ-Bericht